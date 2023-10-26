ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 7028

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7028 في اليوم العشرين لغارات إسرائيل على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، إن من بين الشهداء 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى أكثر من 18 ألف إصابة منذ السابع من الشهر الجاري.

وذكر القدرة أن هجمات إسرائيل أدت إلى “43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال أنها آمنة”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض”.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة بأن الجهات الحكومية تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها هجمات إسرائيل.