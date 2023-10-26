لماذا يخشى مسؤولون أمريكيون من تنفيذ عمليات إرهابية داخل العمق الأمريكي؟.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف كشفت فيه عن مخاوف مسؤولين أمريكيين من تنفيذ عمليات إرهابية داخل العمق الأمريكي.

وذكرت أن السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة شهدت تزايد وتيرة الأعمال الإجرامية والإرهابية داخل العمق الأمريكي.

وأوضحت أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية شهدت خلال الفترة الأخيرة اشتباكات بين قوات الأمن ومهاجرين يشك في كونهم من المطلوبين للعدالة.

وأفادت بأن جرائم العنصرية والتمييز والكراهية داخل المجتمع الأمريكي زادت بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة.