وزير خارجية فلسطين: حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى»، مشددًا على أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمدينة لاهاي، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية تتواصل مع قادة كثر حول العالم؛ لإرغام إسرائيل على وقف العدوان في غزة ووقف إطلاق النار.

وأكمل: «تواصلت مع نظرائي في الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وغيرهم، حول الحاجة لبذل جهود مشتركة في الأسرة الدولية لإرغام إسرائيل على وقف العدوان في غزة ووقف إطلاق النار».

وأشار إلى «تواصله مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لبحث الدور الذي تضطلع به المحكمة، وما هي الخطوات التي تتخذها، في ظل الوضع المتدهور بقطاع غزة».

ولفت إلى تقديم إحالة متعلقة بالوضع في فلسطين أمس الأربعاء، إلى محكمة العدل الدولية، موضحًا أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يدعو المحكمة لتقديم المشورة، فيما يخص الوضع في فلسطين والمسئولية المشتركة».