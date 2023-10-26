شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المجر: هناك رابط واضح بين الأعمال الإرهابية والهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الخميس: «إن هناك رابطاً واضحاً بين الأعمال الإرهابية والهجرة»، وذلك قبيل دخوله للمشاركة في اجتماع قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تناقش إصلاحاً لقواعد الهجرة في دول الكتلة.

وشدد أوربان على أن المجر تقاوم خطة للاتحاد الأوروبي تقضي بتشارك المسؤولية بين دوله في استقبال طالبي لجوء أو الإسهام في كلف استقبالهم.

وفي ما يتعلق بعلاقة المجر مع روسيا، أشار إلى أنه فخور بإبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، وذلك بعد أن أثار غضب قادة الاتحاد الأوروبي بلقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وصرّح للصحفيين: «نبقي كل خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا لن تكون هناك فرصة للسلام». وأضاف: «هذه استراتيجية. لذا نحن فخورون بها».