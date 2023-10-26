شكرا لقرائتكم خبر عن جانتس: إعادة تأهيل جنوب إسرائيل بعد هجوم «حماس» سيستغرق سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (رويترز)

قال بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، الخميس، إن جهود إعادة إعمار المنطقة الجنوبية التي اجتاحها عناصر «حماس» عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول ستحتاج لأعوام، وستتجاوز الاجتياح البري المزمع لقطاع غزة.

وأشار جانتس، وهو جنرال سابق، إلى أن أعداء إسرائيل الآخرين غير «حماس» يواجهون أيضاً خطر التدمير.

وأضاف في كلمة أن المعركة في غزة ستستمر داخل أراضي القطاع، وستتعمق في أي مكان وفي أي وقت لضمان الأمن للمناطق التي سيتم إعادة إعمارها وبنائها في المنطقة.

وتابع «المناورة (البرية) ستكون مجرد مرحلة واحدة من عملية طويلة ستشمل عناصر دفاعية ودبلوماسية واجتماعية ستستغرق أعواماً».

وقال جانتس، وهو منافس سياسي قديم لنتنياهو، إن حكومة الطوارئ التي تشكلت قبل أسبوعين تمارس عملها على نحو جيد وتتخذ قرارات استنادا إلى حسابات مرتبطة بالأزمة المحلية.

وذكر أن «خطر التدمير لن يكون مصيرنا، وإنما سيكون مصير من يضمرون لنا شراً».