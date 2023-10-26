انت الان تتابع خبر "مسألة وقت".. الصحة العالمية تحذر من وباء جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أدهانوم في منشور على منصة "أكس"، إن "ظهور الوباء المقبلة ليس مجرد احتمال وإنما هو مسألة وقت"، مبيناً أن "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول التعامل مع الأوبئة، وإجراء تعديلات على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمنظمة".وأضاف: "كما يتم التفاوض أيضا حول سبل تقوية الإطار القانوني الخاص بالاستجابة العالمية للأوبئة".

ووجه مدير الصحة العالمية، رسالة إلى "الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المفاوضات الخاصة بهذا الشأن حتى يمكن التوصل إلى صيغة متفق عليها خلال الاجتماع المقبلة لجميعة الصحة العالمية، التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة، المقرر انعقاده في مايو/ أيار عام 2024".

وتابع: "يجب علينا ألا نتجاهل هذه الأمور، حتى لا نعود إلى الوراء ونعرض العالم لخطر الوباء القادم كما حدث في السابق".

