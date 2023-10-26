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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الهجرة، ورد لـ الخليج 365، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، التقت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين والعائدين وسبل توفير العيش الكريم لهم".

وشهد اللقاء، التأكيد على "ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل بأسرع وقت عبر ضمان عودة جميع النازحين الذين يعيشون بظروف صعبة في مخيمات النزوح".

وأثنت جابرو، على "الدور الإنساني الكبير الذي يبذله رئيس الجمهورية واهتمامه بملف النازحين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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