انت الان تتابع خبر رشيد والاعرجي: ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن في الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "استقبل اليوم الخميس 26 تشرين الأول 2023 في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وجرى، خلال اللقاء، "بحث التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، وحسم ملف عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم خاصة نازحي مدينة سنجار. كما تم التأكيد على دعم جهود الحكومة لتطبيق برنامجها وتقديم الخدمات الضرورية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

