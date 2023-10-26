شكرا لقرائتكم خبر عن رفض كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا مد كوريا الشمالية لروسيا بأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاء في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تندد بشدة بتوريد كوريا الشمالية أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا. وقالت تلك الدول إنها تأكدت من تسليم "عدة" شحنات أسلحة.

بينما نفت روسيا وكوريا الشمالية نقل أسلحة من الشمال لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وسط تقارير قالت واشنطن وباحثون إنها أظهرت حركة سفن تحمل حاويات، يحتمل أنها كانت تحتوي على أسلحة بين موانئ البلدين.

وفي وقت لم يتسن فيه التأكد من محتويات الشحنات، ذكرت التقارير أن حاويات من الشمال شوهدت في وقت لاحق وهي يتم تسليمها إلى مستودع ذخيرة روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

أهم ما جاء في البيان

وجاء في البيان أن "جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان تندد بشدة بتزويد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية روسيا الاتحادية بمعدات عسكرية وذخائر لاستخدامها ضد حكومة وشعب أوكرانيا". كما ذكر البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث أن: "تسليم شحنات الأسلحة هذه، والتي نؤكد الآن أن عددًا منها قد اكتمل، ستزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية في الحرب الروسية". وأضاف أن: "كوريا الشمالية تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا لتعزيز قدراتها مقابل دعمها لموسكو بالأسلحة".

وتابع: "نراقب عن كثب أي مواد تقدمها روسيا لكوريا الشمالية لدعم أهداف بيونجيانج العسكرية"، مضيفًا أن أي صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي صوتت موسكو نفسها لصالحها.

تعاون بين البلدين

وتعهدت كوريا الشمالية وروسيا بالتعاون العسكري الوثيق عندما التقى زعيما البلدين في سبتمبر الماضي في أقصى شرق روسيا. والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الشهر، وناقشا تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في القمة.