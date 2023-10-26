باحث في الشأن الإسرائيلي: دعوة أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة مجرد إشارة لتلطيف صورتها أمام العرب والمسلمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي “خلدون البرغوثي”، أن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة هي مجرد إشارة لتلطيف صورتها أمام العرب والمسلمين.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هذه الدعوة جاءت من ضغط دبلوماسية الدول العربية على الإدارة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار والبدء في مسار تفاوضي يفضي إلى حلحلة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أي توغل بري في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية سيهدف إلى جس النبض ولا يمكن أن يرمز لشيء آخر.