رئيس وزراء بلجيكيا: حصار إسرائيل لقطاع غزة غير مقبول ويجب وقفه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن «حصار إسرائيل لقطاع غزة غير مقبول ويجب وقفه»، مؤكدًا رفض بلاده لمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، مساء الخميس، أن «احتجاز الرهائن ليس مبررا لإسرائيل لتجويع السكان الفلسطينيين غزة».

وذكر أن «حركة حماس مُلزمة بتحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن»، قائلًا في الوقت نفسه، إنه «من حق إسرائيل استهداف حماس ومنع وقوع هجمات جديدة».

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى «البوابة العالمية» الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وأكد «دي كرو» دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في غزة والدفع نحو إدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا الدور الأساسي لمصر في هذا الشأن.