شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرد دي خيا - تفكير جديد في مانشستر يونايتد بسبب أونانا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لتجهيز حارسه السابق ديفيد دي خيا للعودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة " صن " الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يشعر بالقلق من أنه سيعاني من نقص في مركز حراسة المرمى عندما يشارك الكاميروني أندريه أونانا الحارس رقم 1 في الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير المقبل.

مانشستر يونايتد يتفاجئ بقرار أونانا



وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد تفاجئ بقرار أونانا بإعلان الرجوع عن اعتزاله الدولي عقب مشكلته مع المدرب ريجبورت سونج في كأس العالم الماضية بقطر.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار من الـ13 من يناير إلى الـ11 من فبراير؛ مما يعني أن أونانا قد يغيب عن ما يصل إلى 8 مباريات لفريق مانشستر يونايتد، لذا فإن النادي مستعد للتوجه إلى دي خيا، بعد طرده الصيف الماضي.

وأتمت الصحيفة أن إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد يفضل أونانا على دي خيا بسبب قدرة أونانا على اللعب بالقدمين والتمرير المتقن.

وقضى ديفيد دي خيا، 12 عامًا في أولد ترافورد قبل أن يغادر عندما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد، حيث لم يوقع لأي ناد حتى الآن.