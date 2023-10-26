114 مليون نازح بسبب الحرب والعنف في جميع أنحاء العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة، عن وجود أكثر من 114 مليون شخص نازح قسرًا في أنحاء العالم كافة، وهو رقم قياسى.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، إن "عدد النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ربما تجاوز 114 مليون شخص في نهاية سبتمبر".

في النصف الأول من عام 2023، كان نزوح السكان ناتجا بشكل رئيسي عن النزاعات في أوكرانيا والسودان وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضًا بسبب الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان ومزيج من الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن في الصومال.

وأضاف المفوضية، أن أكثر من نصف النازحين أجبروا على عبور الحدود.

وهناك ثلاث دول فقط - أفغانستان وسوريا وأوكرانيا - هي موطن لما يقرب من ثلث النازحين في العالم.

واحد من كل 73 شخصا

"يتركز اهتمام العالم حاليا، وعن حق، على الكارثة الإنسانية في غزة. ولكن على الصعيد العالمي، تنتشر أو تتفاقم الكثير من النزاعات، وتدمر أرواح الأبرياء وتقتلع السكان".

وأوضح أن عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو منع نشوب نزاعات جديدة يتسبب في النزوح والبؤس، يجب علينا العمل معا لإنهاء الصراع وتمكين اللاجئين وغيرهم من النازحين من العودة إلى ديارهم أو بدء حياتهم مرة أخرى".

في تقريرها الذي يجمع بيانات النصف الأول من عام 2023، تقدر وكالة الأمم المتحدة أن هناك 110 ملايين نازح في العالم في منتصف يونيو، بزيادة 1.6 مليون عن نفس الوقت من عام 2022.

ومع ذلك، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع هذا الرقم مرة أخرى خلال الأشهر الثلاثة التالية "ربما يتجاوز" 114 مليون بحلول نهاية سبتمبر.

ولا يأخذ هذا التقدير في الاعتبار 1.4 مليون فلسطيني نزحوا، وفقا للأمم المتحدة، داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

بحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم إلى 108.4 مليون.

وأكد متحدث باسم المفوضية لوكالة فرانس برس أن رقم 114 مليون رقم قياسي منذ أن بدأت المفوضية بجمع البيانات في عام 1975.

أكثر من واحد من كل 73 شخصا في العالم نازح قسرا، وفقا لحسابات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إيران وتركيا البلدان المضيفان الرئيسيان

بحلول منتصف عام 2023، فر 35.8 مليون شخص إلى الخارج و57 مليون نازح داخليا. وهناك ملايين آخرون من طالبي اللجوء أو الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

تستضيف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدها 75٪ من اللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية.

البلدان المضيفان لأكبر عدد من اللاجئين هما إيران وتركيا، مع 3.4 مليون لكل منهما. ألمانيا وكولومبيا مع 2.5 مليون لكل منهما. وباكستان ب 2.1 مليون.

واحد من كل ستة أشخاص في جزيرة أروبا الهولندية الكاريبية وواحد من كل سبعة في لبنان هم لاجئون.

ظل ما يقرب من نصف سكان سوريا نازحين في منتصف عام 2023: 6.7 مليون نازح داخليا و6.7 مليون لاجئ في الخارج وطالب لجوء، معظمهم في تركيا.

في جميع أنحاء العالم، تم تقديم 1.6 مليون طلب لجوء فردي جديد بين يناير ويونيو 2023، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في الأشهر الستة الأولى من عام معين.

تم تقديم 540,600 من هذه الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية ، و 150,200 في ألمانيا، و 87,100 في إسبانيا.

وعاد نحو 3.1 مليون شخص إلى ديارهم بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، من بينهم 2.7 مليون نازح.