شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تناقش الأسبوع المقبل استضافة مركز تدريب لاتحاد البريد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اجتماعات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الأسبوع المقبل، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

يأتى ذلك إلى جانب استكمال نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي، وأخذ الموافقة النهائية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد أسفرت عن فوز النائب أحمد بدوى بمنصب رئاسة اللجنة، وكل من النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس بمقعدي الوكالة والنائب محمد عبادة أمين السر وتمت انتخابات بفوز هيئة مكتب اللجنه بالتزكية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.