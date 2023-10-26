شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة علوم سياسية: القمة المصرية الفرنسية خرجت بتوصيات مهمة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة دلال محمود، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة المصرية الفرنسية خرجت بتوصيات هامة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أهم تلك الرسائل والتي قد أشارت إليها صحيفة أمريكية أيضا في وقت سابق أنه لايوجد حلحلة للحرب المشتعلة في غزة دون مصر، مما يعزز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن مشاركة الرئيس الفرنسي بالقمة كشفت عن حرص الجانب الفرنسي على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاجتياح البري الذى تخطط له سلطة الاحتلال داخل غزة، ستقدم عليه إسرائيل حتى إذا كُتب عليه الفشل، مؤكدة أن الحروب البرية التي خاضتها إسرائيل على مدار العقود الماضية جميعها فشلت في أهدافها، مما يكشف أنها لديها خلل وعدم توفر القوة البشرية لاختراق غزة والوصول إلى هدفها الذى تنادى به منذ اندلاع الحرب وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وتابعت:" نتنياهو لم يعد أمامه خيارا لتبرير المساعدات المادية التي يحصل عليها من الإدارة الأمريكية سوي تنفيذ هذا الاجتياح البري، حتى تكون الحرب قائمة، لأن عند انتهاء حالة الحرب سيخضع "نتنياهو" للمحاسبة التي قد لا تكون في صالحه على الإطلاق".

وثمنت الدكتورة دلال محمود، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدور المصري لإدارة الأزمة الراهنة وجهودها القوية لوقف الوضع المتأزم داخل غزة، مما يبرهن أن مصر تقف مع القضية الفلسطينية وتسعى دائما إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني والحفاظ على حق في إقرار مصيره.