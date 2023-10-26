علامة وعبدالله التقيا سفراء قطر والهند والاتحاد الأوروبي للبحث بمساعدة لبنان بمجال الأمن الدوائي

زار رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة النّيابيّة النّائب ​فادي علامة​، ورئيس لجنة الصحّة النّيابيّة النّائب ​بلال عبدالله​، سفير قطر في ​لبنان​ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير الهند في لبنان نور رحمن شيخ، في إطار جولاتهما على السّفارات وبعثات المنظّمات الدّوليّة، بهدف مساعدة لبنان في مسألة الأمن الدوائي، وخصوصًا تأمين ​أدوية السرطان​ والأمراض المستعصية، في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية اللّبنانيّة وتدهورها.

كما التقيا سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ في لبنان ساندرا دو وائلي وفريق عملها، وجرى بحث بالأوضاع العامّة، والتّركيز على "إمكانيّة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان، في الاستمرار بتغطية أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ودعم مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، الّتي ستتحمّل أعباء إضافيّة في حال تدهور الأوضاع الأمنيّة وتوسّع المواجهة مع العدو الإسرائيلي".