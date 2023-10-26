زار رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة النّيابيّة النّائب فادي علامة، ورئيس لجنة الصحّة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير الهند في لبنان نور رحمن شيخ، في إطار جولاتهما على السّفارات وبعثات المنظّمات الدّوليّة، بهدف مساعدة لبنان في مسألة الأمن الدوائي، وخصوصًا تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية، في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية اللّبنانيّة وتدهورها.
كما التقيا سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وائلي وفريق عملها، وجرى بحث بالأوضاع العامّة، والتّركيز على "إمكانيّة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود وزارة الصحة العامة في لبنان، في الاستمرار بتغطية أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ودعم مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، الّتي ستتحمّل أعباء إضافيّة في حال تدهور الأوضاع الأمنيّة وتوسّع المواجهة مع العدو الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة وعبدالله التقيا سفراء قطر والهند والاتحاد الأوروبي للبحث بمساعدة لبنان بمجال الأمن الدوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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