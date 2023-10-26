التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وفدا من نقابات القطاعات الاقتصادية في لبنان، تضمن نقابة مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، الشركات المستوردة للمحروقات ونقابة أصحاب المطاحن.
وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه البلد، في ظل الظروف الراهنة، كما تم التطرق إلى أهمية الاستعداد لحالات الطوارئ والأوضاع الأمنية المحتملة. وأعرب الوفد عن تقديره لجهود سلام في "تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاعات الاقتصادية".
من جهته، أكد سلام أن "الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية، لوضع خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية المصلحة العامة، في حال وقوع أي حادث أمني في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: الوزارة تعمل لوضع خطة طوارئ لضمان استمرارية الأعمال بحال وقوع أي حادث أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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