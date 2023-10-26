دان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، الاعتداءات الاسرائيلية على "أراضينا وعلى برنا وبحرنا وجونا"، وأكد "حق كل اللبنانيين في الدفاع عن أرضنا وحقوقنا التي ترعاها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان".
ولفت إلى أنّ "المساحات الواسعة التي قصفها العدو بالقنابل الفوسفورية تتسبب يوميا بحرق الآلاف من أشجار المعمرة".
ووجه الحاج حسن "تحية إلى مزارعي الجنوب لأنهم بصلابتهم وصمودهم انتصر الوطن، والى كل مواطن أو مقاوم أو عسكري يقف على الحدود دفاعًا عن سيادة الوطن، والى كل طفل، شهيد، سيدة، وكل قرية في وطننا. حماية المزارعين أولوية بالنسبة الينا وسنعمل في مجلس الوزراء لتكون لائقة بالمزارعين الصامدين في الجنوب، والتضحيات التي يقدمها أهلنا وحكما ستكون هناك تعويضات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: سنتقدم بشكوى عن اعتداء العدو الصهيوني على الثروة الحرجية وكروم الزيتون المعمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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