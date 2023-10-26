خير تفقد خلية إدارة الأزمات والكوارث في النبطية: دعم النازحين سيتم وفق خطة الطوارىء

أكد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، خلال تفقده خلية إدارة الأزمات والكوارث في سرايا النبطية، أنه "وبتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نقوم بجولتنا الجنوبية للاطلاع على واقع النزوح للاهالي من البلدات الحدودية الى المناطق أكثر أمانا واستقرارا حاليا".

وشدد خير، أنه "يجب علينا ان نكون يدا واحدا من الشمال الى البقاع الى بيروت والجنوب وكل لبنان. وما يصيب منطقة او لبناني من اذى او خطر فهو يصيب كل لبنان وكل لبناني ومصيرنا واحد"، لافتا الى ان "دعم النازحين سيتم وفق خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة مع دعم مطلق من وزارة المالية من حيث الاعتمادات وغيرها".

وأكد على "التواصل المفتوح مع الجهات والمنظمات المانحة، وسنقف الى جانب أهلنا بكل ما نملك من امكانات بالتعاون مع مجلس الجنوب، وبناء على التنسيق التام بين الرئيسين ميقاتي وبري، لكي يصمد أهلنا في ارضهم، واقول ايضا سنكون الى جانب اهالي الشهداء الذين قضوا حفاظا على تراب وطنهم، و سنعالج كل المشاكل التي تعترض عملية مواكبة النازحين".