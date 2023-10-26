سامي الجميل: لبنان لا يملك كلمة حيال ما يجري من أحداث لأنه رهينة في يد "حزب الله" وإيران

اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أن "لبنان لا يملك كلمة حيال ما يجري من أحداث لأنه رهينة في يد حزب الله الذي يتلقى أوامره من إيران، وعليه فنحن ننتظر بلورة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة لمعرفة في أي اتجاه ستذهب الأمور".

ولفت الجميل، في حديث إلى شبكة "سي ان بي سي" الاميركية، إلى أن "مصلحة إيران تأتي بالدرجة الأولى بالنسبة إلى حزب الله، حتى قبل حماس وغزة وهذه المصلحة تكمن في توسعة نفوذها في المنطقة لتصبح قوة دولية، لذلك لا يرغب الطرفان إسرائيل وحزب الله في تمدد الصراع حفاظا على مكاسبهما".

وأشار إلى "مخاطر ضخمة ستترتب على لبنان إذا ما انجر إلى الحرب، إذ إنه في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها يمكن لأي ضربة أن تقضي على ما تبقى من بلد وسيكون من الصعب جدا نهوضه من جديد".

وتمنى أن "ينصت المجتع الدولي إلى المخاوف التي تحذر منها المعارضة على هذا الصعيد والتي أوردتها في بيان مشترك مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة اللبنانية هي من يملك قرار السلم والحرب".