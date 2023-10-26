باسيل: التيار الوطني الحرّ تقدّم بخمسة افكار بغية التوصّل الى تفاهم وطني حولها

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انه انهى امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها، فشملت رئيسيْ المجلس والحكومة وقيادات سياسية والكتلّ النيابية الأساسية والمعنيّة، على ان يتمّ استكمالها ومتابعتها مع من يلزم، من قبلي او من قبل نواب التيار وخاصةً مع نواب المعارضة يلّي تمّ الاتفاق على اللقاء معهم من قبل نواب التيار المكلّفين بالاتصال والعلاقة معهم، والتشاور هو تحت عنوان: حماية لبنان والوحدة الوطنية.

ولفت باسيل في مرتمر صحفي، الى انه حمل إلى من تشاورت معهم مجموعة أفكار، وليس مبادرة، رأيت من الضروري أن يجري حولها تفاهم وطني لأنّها تساهم بمساعدتنا على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية، وتأمّن حماية لبنان ووحدته؛ واذ لمست ان هناك تفاهما عليها بنسبة عالية جداً، أقلّه من الجهات السبعة التي التقيتها وعلى أمل توسيع التفاهم ليشمل الأطراف التي لم نلتق بها بعد.

واعلن بان التيار الوطني الحرّ تقدّم بخمسة افكار بغية التوصّل الى تفاهم وطني حولها.