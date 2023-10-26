اصابة عنصر من الدفاع المدني - مركز صور إثر انفجار لغم ارضي أثناء إخماده النيران جراء القصف المعادي في اللبونة

اصيب احد عناصر الدفاع المدني من مركز صور، بجروح إثر انفجار لغم ارضي أثناء قيامه بإخماد النيران التي سببتها القذائف الحارقة الاسرائيلية في بلدة الناقورة عند احراج اللبونة.

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