الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الإيراني ووفد من حماس يزور موسكو

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة أسبوعية اليوم، إن "وفدا من حركة "حماس" يزور موسكو حاليا لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من الوفد الفلسطيني قوله إن "القيادي البارز أبو منصور ضمن الوفد الزائر".

كما اعلنت زاخاروفا إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أيضا يزور موسكو في الوقت الحالي، وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين. وباقري كني هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الشأن النووي.

ولدى روسيا علاقات بجميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط لا سيما إسرائيل وإيران والسلطة الفلسطينية وحماس.