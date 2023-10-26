المقداد: مواقف الدول الغربية واميركا ترخيص مفتوح للفاشيين الإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني

اشار وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في تصريح له، الى إن "مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الداعمة لما اسمته "حق إسرائيل بالدفاع عن النفس" هو ترخيص مفتوح للفاشيين الإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني الذي دفع حتى اليوم أكثر من 7000 شهيد، 3000 منهم أطفال".

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