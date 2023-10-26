حماس: عدد الأسرى الذين قتلوا في غزة جراء غارات إسرائيلية يقدر بنحو 50

اعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة إن "العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50".

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