شكرا لقرائتكم خبر عن «أوتيس» يقتل 27 شخصاً في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - (أ ف ب)

أعلنت الحكومة المكسيكية، الخميس، أن 27 شخصاً على الأقل قتلوا واعتبر أربعة في عداد المفقودين، بعد مرور الإعصار القوي أوتيس في أكابولكو ومنطقتها جنوب غربب المكسيك.

وقالت وزيرة الأمن روزا آيسيلا رودريغيز خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس الجمهورية: «للأسف، تلقينا تقريراً من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصاً وفقدان أربعة أشخاص».

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد حذّر، الثلاثاء، من أن الإعصار «أوتيس» الذي يتقدم باتجاه مدينة أكابلكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك، ازدادت قوته إلى الدرجة القصوى وخطِر للغاية، وقد يخلّف دماراً كارثياً.

وقال المركز: «أوتيس الذي كان مصنّفاً قبل ساعات فقط إعصاراً من الفئة الرابعة، ازدادت قوّته، بحيث أصبح إعصاراً من الفئة الخامسة، الدرجة القصوى على سلّم سافير- سيمبسون».

وأضاف: «من المرجّح حدوث أضرار كارثية في الموقع الذي ستجتاح إليه عين الإعصار» عند بلوغه اليابسة.