شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 22 شخصًا وإصابة 30 في إطلاق نار بولاية مين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون في إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.

وأشار مفوض السلامة العامة في مايك سوشوك، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يعلق على عدد الضحايا في إطلاق النار، حيث إن الوضع "مزري للغاية".

حوادث إطلاق النار في أمريكا

إلى ذلك، حددت إدارة شرطة لويستون روبرت ر. بطاقة بودوين، مين بصفته شخصًا مهتمًا بمنشور ليل الأربعاء على فيسبوك.

وتنص نشرة إنفاذ القانون في ولاية مين التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام المحلية على أن كارد هو "مدرب أسلحة نارية مدرب يعتقد أنه في احتياطي الجيش المتمركز خارج ساكو، مي".

كما نصت النشرة أيضًا على أن CARD أبلغت مؤخرًا عن مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك "سماع الأصوات والتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو، ME".