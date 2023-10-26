شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن تعديل موعد مبارياته - تعرف عليهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول الكروي بالنادي عن أنه تم تغيير موعد 7 من مباريات ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهري ديسمبر ويناير المقبليين.

بيان رسمي من ليفربول يعلن تعديل مبارياته في الدوري الإنجليزي

ونشر نادي ليفربول بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيه، تمت إعادة جدولة سبعة من مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهري ديسمبر ويناير.

وجاء موعد مباريات ليفربول السبعة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز خلال شهري ديسمبر ويناير كتالي:

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول – الأربعاء 6 ديسمبر – 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس ضد ليفربول – السبت 9 ديسمبر – الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد – الأحد 17 ديسمبر – 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول – أرسنال – السبت 23 ديسمبر – 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة..

بيرنلي ضد ليفربول – الثلاثاء 26 ديسمبر – 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد – الاثنين 1 يناير – 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث ضد ليفربول – الأحد 21 يناير – 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وواصل البيان، سيتم الإعلان عن اختيارات البث للمباريات يومي 30 و31 يناير في وقت لاحق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بعد فوزه على نظيره إيفرتون، فى ديربي الميرسيسايد، بفضل ثنائية النجم المصري محمد صلاح.

