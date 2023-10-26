النايرا النيجيرية تسجل مستوى قياسيا منخفضا في السوق السوداء

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب السقوط الحر المفاجئ للنايرا النيجيري، مقابل الدولار الأمريكي في صدمة وقلق واسع النطاق في الصناعات المصرفية والاستثمارية.

وسجلت النيرة النيجيرية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 1 للدولار في السوق السوداء، حسبما أظهرت منصة AbokiFX على الإنترنت، بعد يوم من تسجيل العملة مستوى منخفضا جديدا في السوق الرسمية بسبب النقص المستمر في الدولار.

كانت النيرة في حالة سقوط حر في السوق غير الرسمية ، حيث يتم تداولها بحرية ، والتي ساءت بعد رفع قيود العملة في السوق الرسمية.

وفي الشهر الماضي، انخفضت العملة إلى أكثر من 1 نايرا للدولار الواحد في السوق السوداء واستمرت في الضعف مع توجيه الطلب الزائد على الدولار إلى السوق غير الرسمية من السوق الرسمية.

تم تداول أكبر عملة اقتصادية في إفريقيا على انخفاض عند N1,330 مقابل الدولار مؤخرا لأولئك الذين طالبوا بالتحويل السلكي.

يقول مشغل مكتب الصرافة (BDC) ، إسحاق عمار سليمان، "الدولار غير متاح لأنه الآن يمكن لمشغلي BDC الحصول على العملات الأجنبية فقط من العملاء وفي الوقت الحالي يتحكم العملاء في السوق ، لذلك إذا كنت ترغب في الشراء من عميل ، فلن يوافق على سعر البنك المركزي النيجيري (CBN).

ويضيف البعض أن انخفاض قيمة النايرا يعزى إلى النقص المستمر في الدولار في النظام المالي ، وكونه مدفوعا بالطلبات الجديدة حيث ارتفعت فواتير الواردات على 43 عنصرا غير محظور مؤخرا من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN).

وقال عليو أودو، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث الآن هو أن نيجيريا لديها إدارة جديدة وأن الفريق يحاول فهم الاقتصاد وربما فاته بعض الخطوات.

"لماذا تطالب البلاد بالدولارات؟ نحن نطالب بالدولار لاستيراد وشراء السلع والخدمات وهذا هو السبب في أننا زدنا قيمة الدولار والنايرا تنخفض».

وفقا ل Aliyu ، ليس لنيجيريا أي دور في الاستيراد مضيفا أن البلاد يجب أن تنظر إلى الوراء إلى 80s والسياسات التشغيلية في ذلك الوقت.

"دعونا نعزز الشركات المحلية مثل محركات Innoson ، والسماح لكل مسؤول حكومي باستخدام سيارات Innosen ، وهذا سيوقف الطلب على تويوتا. وعلى المدى الطويل، التوقف عن المطالبة بالدولارات، واستبدال كل ما نستهلكه بالسلع المحلية في ظل التصنيع البديل للواردات.

ثم سنلاحظ أن الدولار سينهار لأنه إذا لم تطلب الدولار ، فسيكون هناك عرض مرتفع. هذا ما نحتاج إلى القيام به للاقتصاد، والإجراء طويل الأجل هو أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج، ونحن بحاجة إلى الاعتماد على الذات، وهذا ما تفعله الدول الأخرى».

ويقول خبراء إن الخسارة المستمرة في قيمة النايرا تشكل تداعيات هائلة على كتلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 عضوا، وليس نيجيريا فقط.