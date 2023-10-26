وصول وفد رفيع المستوى من "حماس" إلى موسكو للقاء القيادة الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة "موسى أبو مرزوق"، في زيارة إلى العاصمة الروسية "موسكو"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وفدا رفيع المستوى عن حركة "حماس" الفلسطينية يزورون موسكو

وأكدت خلال مؤتمر صحفي، أن ممثلين عن الحركة يقومون بزيارة لموسكو، و"بالنسبة للاتصالات، فسنبلغكم بها بشكل أكبر لاحقا".

عملية طوفان الأقصى

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا بعد استهداف عائلة مراسل قناة الجزيرة

أدانت حركة المُقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين ولعائلة الصحفي الفلسطيني "وائل الدحدوح"، داعية لمُحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وفاشيتهم وإرهابهم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت حركة حماس في بيان لها: يستمر الاحتلال وجيشه الفاشي المجرم في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة منه لإرهابهم وثنيهم عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمه البشعة ضد الإنسانية.