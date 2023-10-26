مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: غزة تحولت إلى ركام

ياسر رشاد - القاهرة - ندد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل دمرت المنازل والمستشفيات والمدارس، وحولتها إلى ركام، ولم يبق للفلسطينيين مكان ليعودوا إليه.

العدوان على غزة

وقال منصور في كلمته بالجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان على غزة، إن إسرائيل تتعامل بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع إلا عليها، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شخص تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة، وعائلات بأكملها أبيدت.

وأضاف منصور أن الصراع في المنطقة قد يتسع إذا لم يتوقف القصف على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم همجية ووحشية في قطاع غزة، وأن القانون الإنساني الدولي يطبق على الآخرين وليس إسرائيل.

وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إلى أن هناك أحياء بأكملها دمرت في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، موضحا أن القانون الإنساني الدولي يطبق على الآخرين وليس إسرائيل.