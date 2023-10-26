فرنسا تُعلن ارتفاع عدد ضحايا هجمات حماس ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "وزارة الخارجية الفرنسية"، ارتفاع عدد القتلى الحاملين للجنسية الفرنسية في إسرائيل، إلى 35 شخصًا، بعد الكشف عن أربعة آخرين من مواطنيها، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الخميس: "تأسف فرنسا للوفاة المأساوية لأربعة آخرين من مواطنيها. وقد أصبحت حصيلة ضحايا المواطنين الحاملين للجنسية الفرنسية إثر هجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل 35 شخصا، ولا يزال تسعة مواطنين في عداد المفقودين”.

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، تم التأكد من أن بعضهم محتجز كرهائن لدى حماس. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق إطلاق سراحهم".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم أمس مقتل 31 مواطنا فرنسيا في إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.