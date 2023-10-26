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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضعف موقف زيلينسكي في الغرب

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى تشتيت انتباه الغرب عن أوكرانيا، مما أضعف موقف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الدول الغربية.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وذكرت مجلة "فورسال" البولندية، أن أوكرانيا أصبحت الآن مجرد واجهة من جبهات الغرب، بعد أن كانت في السابق قضية رئيسية.

وأشارت المجلة إلى أن زعماء الدول الغربية كانوا يتسابقون من أجل جذب انتباه زيلينسكي، لكنهم الآن يركزون على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت أن إسرائيل رفضت زيارة زيلينسكي، مما يعكس تراجع اهتمام الغرب بأوكرانيا.

وأكدت أن شعبية زيلينسكي تراجعت أيضًا في الولايات المتحدة، حيث انخفضت بنسبة 10٪ في الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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