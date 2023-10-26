"رجال الأعمال المصريين الأفارقة": تخرج 170 طالبا إفريقيا من 33 دولة محطة انطلاق بمنتجاتنا للقارة

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حفل تخرّج دفعة مكونة من 170 طالبا من طلاب الدراسات العليا للدول الناطقة بالفرنسية من جامعة سنجور بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور ا.د محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وا.د هاني هلال رئيس مجلس امناء الجامعة واد عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندريةو ممثلي وزراء الخارجية المصرية الكرام،

جدير بالذكر ان الـ170 طالبا من طلاب دراسات عليا ماجيستير ودكتوراة، قادمين من 33 دولة افريقية، والجامعة تعمل في مصر للدول الناطقة بالفرنسية ، وتخرّج منها العديد من الوزراء والشخصيات العامة في دولهم الان.

وضم الحضور3 وزراء من دول القارة لهذا الحفل بالاضافة للعديد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين والقائمين بالأعمال من الدول الإفريقية لدي مصر والشخصيات العامة المصرية.



وأعرب الشرقاوي، بأنني سعدت بالحضور الي عروس البحر الابيض المتوسط، في يوم عرس تخرج افريقي لنكمل ما تقدمه الدولة المصرية، في العمل الافريقي ونكون قطاع خاص يمثل ظهير فاعل يخلق الفرص لا يكتفي باقتناصها او بنتظرها.

وأكد الشرقاوي، في مناقشة هامة مع الطلاب علي ضرورة ايجاد التعاون الحقيقي والفاعل وفق برنامج يستهدف الدمج بين الدراسة والعمل لدعم التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة مستغلين وموظفين الكوادر من الطلاب اثناء رحلة دراستهم باسلوب مميز يحقق نتائج لكل الأطراف.

وقال رئيس الجمعية، إن هذه المنظومة سنتبناها في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة التي تضم 240 من صفوة رجال أعمال مصر يعملون في 22 لجنة نوعية تخصصية و مهتمون بالعمل المشترك والمصالح المشتركة مع القطاع الخاص الافريقي، منتهجين كل الوسائل لزيادة القوي الناعمة في المجتمع الإفريقي.

وأثني الشرقاوي، عن سعادته بصحبة ومشاركة زملائي د ممدوح محمود العربي وا محمد حسني العنتبلي، من أعضاء مجلس الإدارة، و م أشرف نصير و م صفاء الديهي رؤساء لجان نوعية و م نيفين عادل وا سالي الكومي نواب رؤساء لجان وعدد من اعضاء الجمعية،، وسنعمل جميعا علي نجاح ذلك.