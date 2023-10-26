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الأحد المقبل.. "الصحفيين" تقيم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحيي نقابة الصحفيين المصريين بطولة الصحفيين في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين، إقامة حفل تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٢٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة وائل الدحدوح، وذلك فى السادسة مساء الأحد 29 أكتوبر 2023، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

والاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف الصحفيين وأسرهم، وآخرهم أسرة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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