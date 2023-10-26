المجموعة العربية أمام الأمم المتحدة: من حق كل فلسطيني وإسرائيلي العيش بحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت المجموعة العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لنتحد من أجل السلام والعدالة وحق كل فلسطيني وإسرائيلي للعيش بحرية.

وتابعت المجموعة العربية في بيانها اليوم:" القرار الجديد يعترف بالألم الذي يعانيه الجانب الإسرائيلي أيضا، وعلينا مواجهة الحرب في غزة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها، ويجب الدفاع عن حق الفلسطينيين في غزة في الحصول على الماء والغذاء والوقود ".

وأضافت المجموعة العربية في بيانها: "إسرائيل قتلت أكثر من 6500 بريء منذ السابع من أكتوبر، كما أن مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيده في قصف إسرائيلي، عائلة مراسل الجزيرة لم يكونوا جنودا وحفيده كان عمره خمسين يوما".

وأشارت المجموعة العربية: "إسرائيل حولت غزة إلى جحيم دائم على الأرض وهذه الصدمة ستبقى لأجيال، فنحن نقدر الحياة وكل الأرواح ونندد بقتل كل المدنيين بغض النظر عن هويتهم أو دينهم، و عملية السلام هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأبد".

وأكدت المجموعة العربية في بيانها: "نرفض ازدواجية المعايير ولا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون ، السلام هو الذي سيضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 من يونيو 1967، لنتحد من أجل السلام والعدالة وحق كل فلسطيني وإسرائيلي للعيش بحرية، لنتحد من أجل السلام والعدالة وحق كل فلسطيني وإسرائيلي للعيش بحرية".