خالد مشعل: إسرائيل مرتبكة والمقاومة جاهزة لمواجهة جيش الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرتكب جرائم حرب في غزة، مشددا على أن الفلسطينيين متمسكون بالأرض ولن يكون هناك أي مغادرة للأرض.

أضاف خالد مشعل خلال حوار عبر skype مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لمواجهة جيش الاحتلال إذا اجتاح القطاع برا، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بحالة من الارتباك الكبير بعد عملية طوفان الأقصى.

وأشار رئيس حركة حماس في الخارج، إلى أن العدو الإسرائيلي يعلم تماما تبعات الاجتياح البري لغزة، لافتا إلى أن إسرائيل مرتبكة والجندي الإسرائيلي جبان في مواجهة وجها لوجه.

وأوضح مشعل، أن التدخل الأمريكي هو سبب تأجيل الاجتياح البري، من أجل توفير الخسائر البشرية لإسرائيل، لافتا إلى وجود 4 آلاف ما بين ضابط و جندي أمريكي في الكيهان الصهيوني يشاركون في إدارة المعركة مع الجيش الإسرائيلي.

كما أكد أنهم يعلمون تبعات التدخل البري، ويخططون الآن كيفية الدخول ويدرس فيالدوائر الأمريكية والإسرائيلية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقفا وليس حربا من الأمة العربية لوقف هذا العدوان.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية، موجودة ولم تنتهي بعد، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ما بعد إسرائيل، لافتا إلى أن دخول حزب الله في الحربسيحدث فارقا كبيرا لكنهم أصحاب القرار في ظل اشتعال المعارك مع جيش اتلاحتلال في الشمال الفلسطيني والحدود اللبنانية.