محافظ جنوب سيناء يتابع موقف ممشى السلام بوليفار السياحي في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، موقف الممشى السياحي "السلام بوليفار" بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لإيجاد حلول سريعة لها.

واستمع المحافظ إلى تقرير وافي عن المحلات التي جرى تشغيلها بالممشى، والمحلات التي لم يجري تشغيلها حتى الآن، والمحلات المطلوب طرحها ومقترحات التشغيل، خاصة أن الممشى يتضمن نحو 99 محل تجاري.

ووجه المحافظ خلال اللقاء، بإجراء أعمال الصيانة للزراعات بالمنطقة، وإجراء أعمال الإحلال والتجديد للزراعات التالفة أولًا بأول، ومراجعة أعمال النظافة الدورية بطول الممشى.

وأكد على ضرورة قيام مجلس مدينة شرم الشيخ بطرح المحلات غير المخصصة، وقيام وعرض موقف عقود المحلات التي جرى فتحها وتشغيلها، وعرض موقف التحصيل.