وزير الخارجية الأردني: لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون إلى الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن أطفال غزة الذين نجوا من القصف الإسرائيلي يواجهون خطر الموت بسبب الجوع والجفاف، مشيرا إلى أن الأردن تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الطارئة للجمعية العامة بالأمم المتحدة اليوم الخميس، أن العرب والمسلمين يقدّرون حياة كل البشر أيا كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم.

وتابع بأن أفراد عائلة المراسل الصحفي وائل الدحدوح قتلوا ولم يكونوا أبدًا مسلحين، ولا أعضاء في حماس.

وأكد على أن الدول العربية عليها ألا تخذل الشعب الفلسطيني وهو محاصر ومحتل، يبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت، منوها إلى أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو جريمة حرب.

وشدد أن الأردن ترفض ازدواجية المعايير، وأن إسرائيل لا يمكن تبقى فوق القانون إلى الأبد، مؤكدا أن القرار الجديد يعترف بالألم الذي يعانيه الجانب الإسرائيلي أيضًا.

ولفت إلى أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967 ستضمن إحلال السلام.