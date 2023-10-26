إيران: حماس تكافح ضد الاحتلال وحقها في ذلك مشروع



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، إن الأسابيع الـ3 الماضية شهدت جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها المحتل الإسرائيلي في غزة والضفة.

وتابع حسين عبد اللهيان: "أن الولايات المتحدة ودول أوروبية تشاهد وتدعم قتل 7 آلاف مدني في غزة بيد إسرائيل، وأن حماس تكافح ضد الاحتلال وحقها في ذلك مشروع

وأشار وزير الخارجية الإيراني: "أرض فلسطين محتلة بموجب الوثائق الدولية وأي أمة تحت الاحتلال لها الحق في تقرير المصير، وأنّ فلسطين لديها الحق الشرعي لمكافحة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها النضال المسلح، وأنّ الحل الشامل للقضية الفلسطينية يتحقق، من خلال إنشاء دولة فلسطين على كل أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع وزير خارجية إيران: " الكيان الصهيوني شن أكثر من 20 حربا في المنطقة ويحتل بعض أراضي الدول العربية إضافة إلى فلسطين، كما أنّ حماس لديها استعداد للإفراج عن الأسرى لديها، مقابل الإفراج 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى حماس لديها استعداد للإفراج عن الأسرى لديها، مقابل الإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

وشدد وزير خارجية إيران على :" أن التدابير الأخيرة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية حق شرعي وهو دفاع عن النفس، ومكافحة العدوان والاحتلال حق شرعي لأي أمة ولا يتطلب إذنا من أي دولة لممارسة هذا الحق"، مشيرًا إلى :" لا ندعم توسع دائرة الحرب لذلك يجب الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائم الحرب التي يقوم بها، إضافة إلى أنّ الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في تصفية الفلسطينيين ونحذر من أي تبعات لا يمكن ضبطها".

وأكد وزير خارجية إيران على أنّ حماس مستعدة لتسليم الرهائن من غير العسكريين لنا بالتعاون مع تركيا وقطر.