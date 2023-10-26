خالد مشعل يتوعد: سنشهد مرحلة ما بعد إسرائيل قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، أن ما تردده إسرائيل عن مرحلة ما بعد حماس لن يتحقق ولن يستطيع الاحتلال القضاء على المقاومة.

وأضاف مشعل خلال حوار عبر skype مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن العالم سيشهد مرحلة ما بعد إسرائيل قريبا، مؤكدًا أن جيش الاحتلال قد هُزم في الميدان والآن ينتقم بقتل النساء والأطفال.

وتابع رئيس حركة حماس في الخارج، أن تدخل حزب الله في الحرب سيكون متغيرا هائلا، مضيفًا: "نتمنى أن يتدخل حزب الله في الحرب الجارية، ونطالب بحراك شعبي للرد جرائم على العدوان الإسرائيلي.

وأكمل: نقاتل منذ أكثر من 100 عام ضد الاحتلال ولدينا أسرى من الضباط والجنود يكفى لتحرير أسرانا في سجون الاحتلال.

وقال القيادي خالد مشعل: حماس مستعدة للإفراج عن الرهائن المدنيين مقابل وقف القصف وفتح المعابر ومصر وقطر بذلوا جهودا كبيرة من أجل قضية الرهائن.