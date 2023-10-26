خالد مشعل: لدينا أسرى من الضباط والجنود يكفى لتحرير أسرانا في سجون الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، إننا نعول على مساندة مصر والدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم الوحشية وتستهدف الأطفال والنساء في غزة.

وأضاف مشعل خلال حوار عبر skype مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن العالم سيشهد مرحلة ما بعد إسرائيل قريبا، مؤكدًا أن جيش الاحتلال قد هُزم في الميدان والآن ينتقم بقتل النساء والأطفال.

وتابع رئيس حركة حماس في الخارج، أن تدخل حزب الله في الحرب سيكون متغيرا هائلا، مضيفًا: "نتمنى أن يتدخل حزب الله في الحرب الجارية، ونطالب بحراك شعبي للرد جرائم على العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا: لدينا أسرى من الضباط والجنود يكفى لتحرير أسرانا في سجون الاحتلال

وأوضح مشعل، أن هناك 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية تدعم إسرائيل وتشكل غطاء لها لتنفيذ ومواصلة حربها.

وأكد أن هناك مخططا لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى قضت على النظرية الأمنية الإسرائيلية.