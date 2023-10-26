ماكرون: لاحترام القانون الدولي وقواعد الحروب

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من أن عملية برية اسرائيلية "واسعة النطاق" في قطاع غزة "ستكون خطأ".

وقال إن "التدخل البري إذا كان لاستهداف الجماعات الإرهابية بطريقة محددة تماما، فهو خيار يعود إليها، ويتوافق مع التعريف (في القانون الدولي)"، مؤكدا حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" و"حماية" مواطنيها "في إطار مراعاة المدنيين".

وأضاف في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته القاهرة حيث التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أنه في حال أقدمت إسرائيل على "تدخل واسع النطاق يعرض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ... سيكون خطأ لاسرائيل كذلك لأن ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب".

السيسي

من جانبه، دعا السيسي إسرائيل إلى تجنب "الاجتياح البري" لغزة لأنه سيتسبب في سقوط "ضحايا مدنيين كثيرين جدا جدا".

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، المصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر وخلف أكثر من 1400 قتيل معظمهم من المدنيين.

وتشن إسرائيل حملة قصف على غزة خلفت أكثر من 6500 قتيل، معظمهم من المدنيين ومن بينهم أكثر من 2700 طفل وفق سلطات القطاع، وهي مقدمة لعملية برية محتملة.