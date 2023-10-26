انسحاب عدد كبير من السفراء العرب والمسلمين من قاعة الجمعية العامة مع بدء كلمة المندوب الإسرائيلي

انسحب عدد كبير من السفراء العرب والمسلمين من قاعة الجمعية العامة للامم المتحدة مع بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، اعتراضاً على مجازر اسرائيل في غـزة.

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