وزير خارجية إيران: إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن تسلم أميركا من هذا الحريق

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الى أننا "نشهد منذ 3 أسابيع جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها المحتل الإسرائيلي في غزة والضفة".

ولفت عبداللهيان، الى أن "الولايات المتحدة ودول أوروبية تشاهد وتدعم قتل 7 آلاف مدني في غزة بيد إسرائيل، ونحن لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة لكن لو استمرت حرب غزة فلن نستطيع وقف إطلاق النار".

وأكد أن "إسرائيل دولة معتدية ومحتلة والشعب الفلسطيني لديه الحق في مقاومتها وإنشاء دولته، والحل الشامل للقضية الفلسطينية يمكن فقط من خلال منح الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته"، مشدداً على أنه "إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن تسلم أمريكا من الحريق".

وكشف أن "حماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين وعلى العالم دعم تحرير 6000 أسير فلسطيني، ومن يرغب في عدم توسيع الحرب فعليه الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة"، مضيفاً "تدابير واشنطن ومشاركتها بشكل مباشر في الحرب على غزة انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".