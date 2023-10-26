الأسد: ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي

شدد الرئيس السوري بشار الاسد، على أن "ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضـية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي".
ولفت الأسد، خلال لقائه اليوم أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، الى أن "الغرب وأميركا ينتهجون معيارا واحدا وهو الانحياز لمصالحهم على حساب مصالح الشعوب، والحرب على غزة نموذج لهذا الانحياز".
واعتبر أن "جوهر السياسة الأميركية طوال عقود ماضية حتى الآن، تتمثل بالتصعيد العسكري وخلق الفوضى وتتبعها في هذه السياسة أوروبا"، مشيراً الى ان "الغرب هرع لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجيستي الى سرائيل التي تمثل حجر الأساس في المشروع الاستعماري في المنطقة".
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