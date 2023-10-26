النشرة: حركة نزوح من مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباك الحاصل في محور البركسات - الصفصاف

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن حركة نزوح من مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباك الحاصل في محور البركسات - الصفصاف. ولفت الى ان "الاشتباك بدأ في اعقاب استهداف احد الاشخاص من ال دياب وهو شقيق أحد الناشطين الاسلاميين في مخيم عين الحلوة، وتدور اشتباكات على محور الصفصاف - البركسات".

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