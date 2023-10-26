النشرة: قصف اسرائيلي على اللبونة وعلى برج مراقبة للجيش في ‎رأس الناقورة

افاد مراسل "النشرة" عن قصف اسرائيلي على اللبونة قرب الناقورة. ولفت الى ان مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف برج مراقبة للجيش اللبناني في ‎رأس الناقورة بشكل مباشر.

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