النشرة: اتصالات فلسطينية - فلسطينية وتحديدا فتحاوية واسلامية لتطويق ذيول اشتباك عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اتصالات فلسطينية - فلسطينية وتحديدا فتحاوية واسلامية تجري لتطويق ذيول الاشتباك في مخيم عين الحلوة وقد نجحت في حصره في محور الصفصاف - البركسات".
يذكر ان اشتباكات دامية جرت بين فتح وتجمع الشباب المسلم في 30 تموز الماضي على خلفية اغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي قائد الامن الوطني في حركةفتح.
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