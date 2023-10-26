النشرة: اتصالات فلسطينية - فلسطينية وتحديدا فتحاوية واسلامية لتطويق ذيول اشتباك عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اتصالات فلسطينية - فلسطينية وتحديدا فتحاوية واسلامية تجري لتطويق ذيول الاشتباك في مخيم عين الحلوة وقد نجحت في حصره في محور الصفصاف - البركسات".

يذكر ان اشتباكات دامية جرت بين فتح وتجمع الشباب المسلم في 30 تموز الماضي على خلفية اغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي قائد الامن الوطني في حركةفتح.