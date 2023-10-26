اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "العدو الإسرائيلي حاصر اليوم بالنار عمال قطاف موسم الزيتون بين بلدتي عيترون و بليدا في محلة غاصونة... وتم تحريرهم عبر جهود من الأمم المتحدة و الجيش اللبناني مشكورين، ليعود المزارعون إلى عائلاتهم برتبة مقاومين لوحشية فاشية ليس لها مثيل في التاريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة: عاد المزارعون بعد تحريرهم برتبة مقاومين لوحشية فاشية لا مثيل لها في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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